Футбол

Хорен Байрамян: Двигаемся дальшеФК Ростов 10:01

Урал — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
14′
Вараздат Ароян
20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
33′
44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
52′
60′
Элдор Шомуродов
61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
67′
Элдор Шомуродов
72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
73′
Владимир Ильин
81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
83′
85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
88′
3 фото
Полузащитник "Ростова" прокомментировал ничью с "Уралом" (2:2).
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Хорен Байрамян: Увозим из Екатеринбурга одно очко и двигаемся дальше

Советский спорт10:34

Хорен Байрамян: Двигаемся дальше

ФК Ростов10:01
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