Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке СШАМосковский Комсомолец вчера в 02:27

Концертный хор Санкт-Петербурга в рамках праздничного концерта 23 февраля в Исаакиевском соборе спел песню об атомной бомбардировке США. Полная запись выступления размещена в группе музыкального коллектива в социальной сети "ВКонтакте".

Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке США

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