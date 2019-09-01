Музыка
ИзвестияХор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге
Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена». Исполнители расположились на трибунах, а оркестр из 8,1 тыс. музыкантов — на поле. Подготовкой к событию и дирижированием занимался музыкальный редактор современного исполнения гимна России Павел Овсянников.
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181 оркестр и 200 хоров со всей страны: Музыканты установили в Петербурге рекорд Гиннеса
КП - Санкт-Петербург13:57
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча с «Уралом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».
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Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ.
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