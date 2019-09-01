Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена». Исполнители расположились на трибунах, а оркестр из 8,1 тыс. музыкантов — на поле. Подготовкой к событию и дирижированием занимался музыкальный редактор современного исполнения гимна России Павел Овсянников.

Хор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге

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