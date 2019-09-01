Музыка
РБКВ Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России. Об этом сообщается в Facebook всероссийской акции «День гимна». Сводный оркестр в составе 8097 музыкантов исполнил гимн России на стадионе «Газпром Арена».
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Саратовцы окажутся в числе 40 тысяч исполнителей Гимна России в Петербурге
Регион 6430 августа в 13:05
181 оркестр и 200 хоров со всей страны: Музыканты установили в Петербурге рекорд Гиннеса
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