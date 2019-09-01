В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России. Об этом сообщается в Facebook всероссийской акции «День гимна». Сводный оркестр в составе 8097 музыкантов исполнил гимн России на стадионе «Газпром Арена».

В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России

Кино Исполнительница роли Зены рассказала о фирменном крике воительницы 51-летняя актриса Люси Лоулесс, известная российскому зрителю по главной роли в сериале «Зена - королева воинов», рассказала о том, как родился фирменный крик ее культового персонажа.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте собрала свою дочь Клавдию в школу В текущем году дочь Кристины Орбакайте Клавдия пойдет во второй класс, а для школы певица выбрала наследнице школьный наряд от бюджетного бренда.

Армия и оружие США нашли причину для ядерной войны Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.

Шоу-бизнес Алена Бабенко показала нежное фото с любимым мужем Звезда театра и кино редко публикует в Instagram семейные фотоснимки, однако новый кадр стал исключением.

Происшествия В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Политика Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Происшествия В ТЦ «Родео Драйв» в Петербурге возникло задымление Задымление возникло в торговом центре "Родео Драйв" на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге, проводится эвакуация посетителей.

Происшествия Ребенок упал с аттракциона в Делегатском парке Москвы Ребенок пострадал при падении с аттракциона в Делегатском парке в центре Москвы, он доставлен в столичную больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Наука В Эфиопии нашли череп жившего 3,8 миллиона лет назад австралопитека Группе ученых удалось целиком воссоздать череп древнего предка человека, обитавшего в Эфиопии 3,8 миллиона лет назад.

Общество Молодая жена Венсана Касселя испугалась Моники Беллуччи Как заметили фанаты актера, с тех пор, как он обвенчался со своей новой женой — 22-летней Тиной Кунаки, свадьба с которой состоялась в августе 2018 года, Венсан и сам стал выглядеть моложе.

Футбол Как «Спартак» проиграл «Зениту» «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».

Авто Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid Восьмое поколение немного отличается. Японский производитель шокировал многих, когда представил современную версию Camry.

Экономика Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Политика Борисов надеется, что Турция заинтересуется российскими Су-35 и Су-57 Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов надеется, что Турция рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, которые ранее показали Реджепу Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС-2019.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Общество Елизавета II подшутила над американскими туристами Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.