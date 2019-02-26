Музыка

Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке СШАLenta.ru 01:52

Концертный хор Санкт-Петербурга в рамках праздничного выступления в День защитника Отечества в Исаакиевском соборе исполнил песню об атомной бомбардировке Соединенных Штатов Америки. Полная запись концерта опубликована в паблике музыкального коллектива во «ВКонтакте».
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