Футбол

Хольмен покинул московское «Динамо»RT на русском 14:27

Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб. Официальный сайт московского «Динамо» объявил об уходе из команды Себастьяна Хольмена в связи с окончанием контракта.
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Хольмен покинул «Динамо»

Спорт-Экспресс14:04

«Динамо» объявило об уходе Хольмена

Советский спорт14:42

Хольмен покинул московское «Динамо»

RT на русском14:27

«Динамо» объявило об уходе Хольмена

Sport24.ru14:23

Хольмен ушел из «Динамо»

Газета.Ru15:33

Себастьян Хольмен покидает московское «Динамо»

РИА Новости13:59

Хольмен покинул «Динамо»

Sports.ru14:12
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
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