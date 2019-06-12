Хольмен покинул московское «Динамо»RT на русском 14:27

Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб. Официальный сайт московского «Динамо» объявил об уходе из команды Себастьяна Хольмена в связи с окончанием контракта.

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Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.

Политика Украина нашла новый способ закупки российского газа В эфире телеканала 112 Украина выступил официальный представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус с предложением нового способа закупки российского газа.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Происшествия Алексея Навального отпустили из полиции Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.

Футбол Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону» Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

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