Футбол
Хольмен покинул московское «Динамо»RT на русском 14:27
Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб. Официальный сайт московского «Динамо» объявил об уходе из команды Себастьяна Хольмена в связи с окончанием контракта.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Политика
США и Польша договорились о дополнительных поставках газа
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
Обновлено в 12:04
Игры
Персонаж Киану Ривза в Cyberpunk 2077 – второй по числу реплик. На озвучивание ушло 15 дней
Глава CD Projekt Марчин Ивински рассказал, что персонаж Киану Ривза будет одним из ключевых в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 14:45
Культура
Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством
В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.
Обновлено в 11:07
Политика
Украина нашла новый способ закупки российского газа
В эфире телеканала 112 Украина выступил официальный представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус с предложением нового способа закупки российского газа.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Алексея Навального отпустили из полиции
Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.
Обновлено в 15:45
Футбол
Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Технологии
WhatsApp пригрозил пользователям судом
В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Член СПЧ пояснил цель участников несогласованной акции
Накануне глава Союза журналистов Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обществаи правам человека Павел Гусев призвал москвичей отказаться от участия в несогласованных акциях в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 13:02
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Общество
45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:54
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Лесной пожар в Самарской области локализован
Обновлено в 14:37
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30