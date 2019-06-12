Хольмен покинул московское «Динамо»RT на русском 14:27

Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб. Официальный сайт московского «Динамо» объявил об уходе из команды Себастьяна Хольмена в связи с окончанием контракта.

Происшествия В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.

Экономика Москва вылетела из сотни самых дорогих для иностранцев городов мира Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих для иностранных граждан городов мира, говорится в глобальном исследовании о стоимости проживания, подготовленном консалтинговым агентством ECA International.

Политика Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Общество Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.

Политика Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.

Происшествия Пожарные спасли семь человек в Комсомольске-на-Амуре Самостоятельно из дома вышли 30 человек. Еще семерых, включая четверых детей, вывели пожарные с помощью спасательных устройств.

Политика На Украине предложили новый способ закупки газа из России Представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России через частную компанию.

Финансы Венесуэла выпускает в оборот новые денежные купюры С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.

Политика Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2» Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).

Происшествия Полиция задержала 200 человек на несанкционированной акции в Москве На несанкционированное шествие в центре столицы пришли 1200 человек. Всего полицией задержаны 200 активистов.

Общество В России могут вырасти тарифы на сбор мусора В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.

Общество Ушел из жизни журналист Андрей Петров Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.

Здоровье Когда после страстной ночи нужно срочно бежать к врачу и как до этого не долюбиться Из-за сильного желания телесной близости порой не хватает времени, чтобы подумать обо всех сложностях, которые могут возникнуть после занятий любовью, и подготовиться к тому, чтобы обеспечить достойную защиту от малейшей вероятности неприятных последствий.

Общество Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Армия и оружие Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Происшествия Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает "Советский спорт".

Политика США расширили санкции против Ирана Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Израильские военные сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа Израильские военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной по югу страны палестинскими боевиками из сектора Газа.