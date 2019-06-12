Футбол
Хольмен покинул московское «Динамо»RT на русском 14:27
Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб. Официальный сайт московского «Динамо» объявил об уходе из команды Себастьяна Хольмена в связи с окончанием контракта.
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В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
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Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих для иностранных граждан городов мира, говорится в глобальном исследовании о стоимости проживания, подготовленном консалтинговым агентством ECA International.
Обновлено в 20:23
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку
Обновлено в 12:34
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
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Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
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Происшествия
Пожарные спасли семь человек в Комсомольске-на-Амуре
Самостоятельно из дома вышли 30 человек. Еще семерых, включая четверых детей, вывели пожарные с помощью спасательных устройств.
Обновлено в 20:17
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Клубы черного дыма поднялись в северной части КАД.
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На Украине предложили новый способ закупки газа из России
Представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России через частную компанию.
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Венесуэла выпускает в оборот новые денежные купюры
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
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Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором
Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Политика
Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 15:39
Происшествия
Полиция задержала 200 человек на несанкционированной акции в Москве
На несанкционированное шествие в центре столицы пришли 1200 человек. Всего полицией задержаны 200 активистов.
Обновлено в 08:51
Общество
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Общество
Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Когда после страстной ночи нужно срочно бежать к врачу и как до этого не долюбиться
Из-за сильного желания телесной близости порой не хватает времени, чтобы подумать обо всех сложностях, которые могут возникнуть после занятий любовью, и подготовиться к тому, чтобы обеспечить достойную защиту от малейшей вероятности неприятных последствий.
Обновлено в 14:11
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Политика
В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
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Обновлено в 19:02
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Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
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Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию
Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Политика
США расширили санкции против Ирана
Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Израильские военные сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильские военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной по югу страны палестинскими боевиками из сектора Газа.
Обновлено в 18:21
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Космос
На Луне построят город-мечты: Объявлено голосование о судьбе будущей колонии
Компанией ESA объявлено виртуальное голосование о судьбе будущей колонии.
Обновлено в 13:38