Футбол

Хольмен покинул московское «Динамо»RT на русском вчера в 14:27

Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб. Официальный сайт московского «Динамо» объявил об уходе из команды Себастьяна Хольмена в связи с окончанием контракта.
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Хольмен ушел из «Динамо»

Газета.Ruвчера в 15:33

«Динамо» объявило об уходе Хольмена

Советский спортвчера в 14:42

Хольмен покинул «Динамо»

Sports.ruвчера в 14:12

«Динамо» объявило об уходе Хольмена

Sport24.ruвчера в 14:23

Хольмен покинул «Динамо»

Спорт-Экспрессвчера в 14:04

Себастьян Хольмен покидает московское «Динамо»

РИА Новостивчера в 13:59

Хольмен покинул московское «Динамо»

RT на русскомвчера в 14:27
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Общество

После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов

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Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
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Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

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В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
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Культура

Жёлтые жилеты и дети с оружием: как отпраздновали День России в Архангельске

День России выдался в Архангельске холодным и неприветливым.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

Россияне рассказали, потратили бы $1 млн в случае выигрыша в лотерею

Граждане России ответили на вопрос о том, на что бы потратили миллион долларов в случае крупного выигрыша в лотерею.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции

Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
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Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права его уволить

Зеленский не имеет права уволить генпрокурора Украины, заявил сам прокурор Юрий Луценко 12 июня изданию "тнеБабель".
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы

В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

Названы любимые мультфильмы россиян

По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Мужчина подрался с медведицей из-за собаки

Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»

Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Кино

Лучшим короткометражным фильмом «Кинотавра» стало «Топливо»

На 30-м «Кинотавре», который проходит в Сочи с 9 по 16 июня, завершились показы фильмов короткометражного конкурса.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
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Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

Обновлено вчера в 21:10
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено вчера в 09:10
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено вчера в 10:58
Политика

Кадыров прокомментировал конфликт с жителями Дагестана

Глава Чечни Кадыров призвал не поддаваться на провокации.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Климкин осудил визит Миятович в Крым без разрешения Украины

Комментируя планы представителя Совета Европы посетить Крым, Климкин написал в своем микроблоге, что ситуация представляет собой «очередной «развод» о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым».
Обновлено вчера в 09:24
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом ее доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

США используют Украину для хранения ядерных отходов, заявили в ДНР

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика

«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия

Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Обновлено вчера в 14:55
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье

Врачи Тобольска прооперировали пациента с редкой патологией

Ранее больных с травмами периферических нервов направляли для лечения в Тюмень В Тобольске нейрохирурги травматологического отделения успешно выполнили шов локтевого нерва пациенту, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "ОБ№3" (г. Тобольск).
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

МВД предложило новый способ определения пьяных водителей

МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Политика

В Раде правление Зеленского назвали катастрофой

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
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Шведский футболист, защитник московского клуба «Динамо». Выступал в сборной Швеции. Себастьян - младший брат известного шведского футболиста Самуэля Хольмена.
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Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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