Футбол
Хольмен покинул московское «Динамо»RT на русском вчера в 14:27
Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб. Официальный сайт московского «Динамо» объявил об уходе из команды Себастьяна Хольмена в связи с окончанием контракта.
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Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
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Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Обновлено вчера в 19:06
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика
Чубайс предложил ввести в России новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
Культура
Жёлтые жилеты и дети с оружием: как отпраздновали День России в Архангельске
День России выдался в Архангельске холодным и неприветливым.
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Россияне рассказали, потратили бы $1 млн в случае выигрыша в лотерею
Граждане России ответили на вопрос о том, на что бы потратили миллион долларов в случае крупного выигрыша в лотерею.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции
Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права его уволить
Зеленский не имеет права уволить генпрокурора Украины, заявил сам прокурор Юрий Луценко 12 июня изданию "тнеБабель".
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Кино
Лучшим короткометражным фильмом «Кинотавра» стало «Топливо»
На 30-м «Кинотавре», который проходит в Сочи с 9 по 16 июня, завершились показы фильмов короткометражного конкурса.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Кадыров прокомментировал конфликт с жителями Дагестана
Глава Чечни Кадыров призвал не поддаваться на провокации.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Климкин осудил визит Миятович в Крым без разрешения Украины
Комментируя планы представителя Совета Европы посетить Крым, Климкин написал в своем микроблоге, что ситуация представляет собой «очередной «развод» о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым».
Обновлено вчера в 09:24
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом ее доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
США используют Украину для хранения ядерных отходов, заявили в ДНР
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия
Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Врачи Тобольска прооперировали пациента с редкой патологией
Ранее больных с травмами периферических нервов направляли для лечения в Тюмень В Тобольске нейрохирурги травматологического отделения успешно выполнили шов локтевого нерва пациенту, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "ОБ№3" (г. Тобольск).
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
МВД предложило новый способ определения пьяных водителей
МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33