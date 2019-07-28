Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFCГазета.Ru 04:23
Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.
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