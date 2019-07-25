Единоборства

Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весеГазета.Ru 01:17

Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Противостояние состоялось на турнире UFC 240 в канадском Эдмонтоне.
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