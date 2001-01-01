Футбол

Холланд может заменить Сарри в «Челси»Soccer.ru 03:46

Отмечается, что Стив Холланд может заменить Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси", если тот будет уволен.
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Холланд может сменить Сарри в «Челси»

Матч ТВ04:22

Холланд может сменить Сарри в «Челси»

Sportbox.RU04:22

Холланд может заменить Сарри в «Челси»

Soccer.ru03:46

СМИ: Тренер сборной Англии Холланд может заменить Сарри в «Челси» до конца сезона

Спорт-Экспресс02:54

Тренер сборной Англии Холланд может возглавить «Челси» в случае увольнения Сарри

Sports.ru05:31

Тренер сборной Англии Холланд может сменить Сарри в «Челси»

Бомбардир.ру05:14
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Маурицио Сарри
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Стив Холланд
Британский футболист
Английский футболист и тренер, ассистент главного тренера «сборной Англии
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