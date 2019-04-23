Экономика
Холдинг «Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2ПРАЙМ 01:44
Газета пишет, что "Финам" готов продать долю от 50% плюс одной акции до 100%. По словам одного из источников, компания оценена в 3,8 млрд рублей. СМИ2 в настоящее время является одним из крупнейших новостных агрегаторов в РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Обновлено в 06:04
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Диктор Анна Шатилова не может смириться со смертью мужа
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
«Рыжий» из «Иванушек» внес ясность в слухи о разводе с женой
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что они с супругой Марией решили взять паузу в отношениях.
Обновлено вчера в 17:16
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество
Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве
Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Максима Галкина
Обновлено в 05:16
Общество
Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
Обновлено в 05:07
Авто
Петербургские автозаводы на 6 % увеличили производство авто
Обновлено в 04:39
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Происшествия
На Филиппинах вновь произошло сильное землетрясение
22 апреля на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3, напоминает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Политика
В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе
1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19
Экономика
Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%
В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Политика
В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски, сообщили СМИ
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном получении взяток правоохранителями, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.
Обновлено в 05:13
Политика
Судьи обвинили Порошенко в давлении на них
Судьи, признавшие национализацию "Приватбанка" незаконной, подали иск против президента Петра Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их в давлении на правосудие.
Обновлено в 05:46
Экономика
Российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна
Крупнейшие российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна. Об этом говорится в совместном пресс-релизе четырех экспортеров.
Обновлено в 02:45
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:13
Политика
Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев подал в отставку
Сити-менеджер ушел с должности по собственному желанию. Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал в отставку.
Обновлено в 05:56
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Путин посмотрит на спуск подлодки «Белгород»
Владимир Путин посетит судостроительный завод "Северная верфь" и примет участие в церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ, сообщали вчера в анонсе к поездке.
Обновлено в 04:06
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В регионах России прошли обыски и задержания «свидетелей Иеговы»
В Новосибирске, Приморье и Красноярском крае прошли обыски у членов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте организации.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами сына в музыке
Недавно звезда похвасталась успехами 11-летнего сына Андрея в музыке.
Обновлено в 04:19
Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился
Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Обновлено в 04:18