Холдинг «Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2ПРАЙМ 01:44

Газета пишет, что "Финам" готов продать долю от 50% плюс одной акции до 100%. По словам одного из источников, компания оценена в 3,8 млрд рублей. СМИ2 в настоящее время является одним из крупнейших новостных агрегаторов в РФ.

Политика Путин проведёт в Чите совещание по природным пожарам Президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.

Политика Ким Чен Ын отказался попробовать каравай Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.

Армия и оружие Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.

Экономика Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.

Здоровье Выяснилось, как наживаются на детсадовцах Россельхознадзор выяснил, что в четырех детских садах Владивостока воспитанников кормили фальсифицированной продукцией, сообщает otvprim.ru.

Политика В Киеве хотят национализировать кондитерскую фабрику Порошенко Лидер социалистической партии Украины заявил, что фабрика была украдена у народа Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики в Киеве действующим президентом Петром Порошенко.

Экономика Жители России начали массово избавляться от дач Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

Происшествия В Приамурье возбудили дело после нападения медведя на женщину Следователи возбудили уголовное дело по случаю нападения медведя на 27-летнюю девушку на одной из турбаз в пригороде Благовещенска.

Политика Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2» Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.

Политика О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Общество Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.

Политика Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты на Северном Кавказе В Махачкале и Грозном разоблачили законспирированную ячейку террористической группировки "Исламское государство"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Шоу-бизнес Фанатов восхитил мрачный образ Наргиз Закировой Сегодня рок-дива Наргиз показала своим подписчикам в социальной сети фотографию в загадочном образе.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Общество Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин.

Политика Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.

Кино Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.

Гаджеты Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.

Футбол Коутиньо может перейти в «Ювентус» Сообщается, что в Турине бразилец должен заменить аргентинца Пауло Дибалу, намеренного уйти. Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года.