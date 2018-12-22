Хоккей
ЦСКА обыграл СКА в матче на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге
ЦСКА обыграл СКА в матче на футбольном стадионе в Санкт-ПетербургеРИА Новости11:36
СКА—
ЦСКА
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
|13'
Линден Вей
|24'
Павел Карнаухов
|30'
Кирилл Капризов
Никита Гусев
|58'
|60'
Янник Хансен
Информация о матче: Чемпионат, Спорт-Экспресс, LiveResult.Ru
Показать детали
Скрыть
Хоккеисты московского ЦСКА обыграли петербургский СКА в матче, который проходил на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге в присутствии 67 770 болельщиков.
РИА Новости11:36
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» в домашнем матче
Обновлено в 09:13
Хоккей
Уланов: нам удалось перетерпеть соперника
«Сочи» проиграл второй матч подряд и остаётся восьмым. ЦСКА разгромил соперника в дерби, писал News.ru.
Обновлено в 12:00
Хоккей
Пайгин — об уходе из «Локомотива»: с Квартальновым конфликтов не было
С «Локомотивом» случилось то, что случилось.
Обновлено в 12:36
Хоккей
Гол с передачи Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Баффало»
"Вашингтон" выиграл у "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). "Сэйбрз" потерпел второе подряд поражение.
Обновлено вчера в 21:38
Хоккей
Крикунов: при таком плотном графике игроки могут только деградировать
Вратарь выручил «Динамо» в концовке, у «Амура» было достаточно много хороших моментов.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Боб Хартли: «Тэлбот — невероятный лидер, он сам сделал свою карьеру»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о нападающем Максиме Тэлботе, для которого матч «Авангард» – «Локомотив» станет 1000-м в карьере.
Обновлено в 06:33
Хоккей
«Динамо» обыграло «Мурман» и продолжило погоню за «СКА-Нефтяником»
Обновлено в 07:07
Хоккей
Ткачёв: не скажу, что визит в военкомат как-то отвлёк меня от хоккея
Не скажу, что этот эпизод как-то отвлёк меня от хоккея. Нужно в любых обстоятельствах выходить на лёд и показывать свою лучшую игру.
Обновлено вчера в 20:50
Хоккей
«Металлург» вернул трех хоккеистов из ВХЛ
"Металлург" вернул в состав трех игроков из фарм-клуба ВХЛ "Зауралья", сообщает официальный сайт команды из Кургана.
Обновлено в 09:01
Хоккей
Тэйлор Холл «Я слегка нервничаю, когда выхожу на лед против Прайса»
Нападающий «Нью-Джерси» Тэйлор Холл поделился мнением об игре голкипера «Монреаля» Кэри Прайса.
Обновлено в 08:22
Хоккей
Анисин отметился дублем в дебютной игре за румынскую «Чиксереду»
Напомним, Анисин пополнил ряды румынского клуба 7 декабря.
Обновлено в 06:50
Хоккей
Андрей Назаров вошёл в совет директоров «Нефтехимика»
Впервые в истории нашего клубного хоккея главный тренер вошёл в совет директоров, создан прецедент.
Обновлено в 02:08
Хоккей
ХК «Ростов» выиграл в 12-й раз подряд
Хоккейный клуб "Ростов" в субботу одержал двенадцатую победу подряд, сообщается на сайте команды. Текущая игра прошла с командой "Челны".
Обновлено в 13:01
Хоккей
Дмитрий Шикин: «Ретро-матчи украшают регулярный чемпионат»
Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин поделился мнением об участии в ретро-матче в духе 1990-х против "Спартака" (2:3 ОТ).
Обновлено в 12:19
Хоккей
Пельтола: сегодня «Адмирал» был просто лучше «Сибири», мы проигрывали борьбу
Проигрывали борьбу за шайбу, уступали в единоборствах. «Адмиралу» надо отдать должное, соперник был хорош, а мы не могли их переиграть.
Обновлено в 08:45