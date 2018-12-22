Хоккеисты московского ЦСКА обыграли петербургский СКА в матче, который проходил на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге в присутствии 67 770 болельщиков.

ЦСКА обыграл СКА в матче на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге

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