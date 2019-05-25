ЧМ по хоккею

Хоккей, ЧМ-2019, четвертьфинал, Россия - США, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 23 мая в 09:29

Канада
Швейцария
3 – 2
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, 23 мая
19'
Свен Андригетто
Марк Стоун
26'
40'
Нико Хишир
Дэймон Сиверсон
60'
Марк Стоун
66'
Россия
4 – 3
США
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Сегодня, 23 мая, в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею сборная России сразится с США. Sport.ru проведёт текстовую онлайн трансляцию: Хоккей.
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Хоккей. Канада — Чехия. Смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция

Sport24.ru12:51

Хоккей, ЧМ-2019, четвертьфинал, Финляндия - Швеция, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru23 мая в 13:28
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