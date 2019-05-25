ЧМ по хоккею
Хоккей, ЧМ-2019, четвертьфинал, Россия - США, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 23 мая в 09:29
Канада—
Швейцария
3 – 2
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, 23 мая
|19'
Свен Андригетто
Марк Стоун
|26'
|40'
Нико Хишир
Дэймон Сиверсон
|60'
Марк Стоун
|66'
Сегодня, 23 мая, в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею сборная России сразится с США. Sport.ru проведёт текстовую онлайн трансляцию: Хоккей.
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Хоккей, ЧМ-2019, четвертьфинал, Финляндия - Швеция, прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ru23 мая в 13:28
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