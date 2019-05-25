Хоккей, ЧМ-2019, четвертьфинал, Россия - США, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 23 мая в 09:29

Сегодня, 23 мая, в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею сборная России сразится с США. Sport.ru проведёт текстовую онлайн трансляцию: Хоккей.

Политика В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Происшествия Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.

Общество Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.

Хоккей Воробьев назвал недочеты в игре сборной в полуфинале ЧМ по хоккею Сборной России по хоккею нудно было активнее действовать на «пятачке» у ворот Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, заявил главный тренер россиян Илья Воробьев, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Хоккей Колобков отреагировал на поражение сборной в матче с финнами Поражение сборной России по хоккею в полуфинале чемпионата мира огорчает, но впереди игра за бронзовые медали и национальная команда «покажет яркую игру», заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Футбол «Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигу В заключительном матче турнира ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Этот результат позволил нижегородской команде на одно очко опередить по итогам сезона «Чертаново», занявшее пятое место.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Политика Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Наука В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.

Авто LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.

Политика Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города.

Происшествия Задержан и.о. главы дагестанского управления Росреестра Следственный комитет России по Дагестану подтвердил информацию о задержании исполняющего обязанности главы управления Росреестра по Дагестану.

Хоккей Сборная России потерпела поражение в матче с Финляндией Сборная России потерпела поражение в сегодняшнем матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.

Хоккей Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».

Автоспорт Гасли потеряет три позиции на старте После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Спорт JotM назвал лучшие новые бонусы от Aghanim’s Scepter Егор JotM Сурков указал на самые сильные новые бонусы от Aghanim's Scepter в Dota 2. По его мнению, разработчики должны ослабить Grimstroke.

Авто Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.

Происшествия Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.