ЧМ по хоккею

Хоккей. Россия — США — 4:3. Видео голов, обзор матча 1/4 финала ЧМ-2019Sport24.ru 23 мая в 14:09

Канада
Финляндия
1 – 1
2-й период
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал
Ши Теодор
11'
23'
Марко Анттила
Россия
Б 
3 – 2
Чехия
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Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Россия — США состоялся в Братиславе (Словакия) в четверг, 23 мая. Игра ЧМ-2019 завершилась победой россиян со счетом 4:3.
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