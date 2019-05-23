ЧМ по хоккею
Хоккей. Россия — США — 4:3. Видео голов, обзор матча 1/4 финала ЧМ-2019Sport24.ru 23 мая в 14:09
Канада—
Финляндия
1 – 1
2-й период
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал
Ши Теодор
|11'
|23'
Марко Анттила
Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Россия — США состоялся в Братиславе (Словакия) в четверг, 23 мая. Игра ЧМ-2019 завершилась победой россиян со счетом 4:3.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика
Шипулин выиграл праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин выиграл праймериз «Единой России» и стал кандидатом на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Обновлено в 13:06
Политика
Явка на выборах в Европарламент составила рекордные 51%
В прошлый раз, в 2014 году, явка составляла 42,61%. Ранее News.ru писал о том, что выборы в Европарламент проходят 26 мая в 21 стране ЕС.
Обновлено в 14:54
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Хоккей
Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»
Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Политика
Медведев прокомментировал праймериз «Единой России»
Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" около 40% кандидатов младше 35 лет, это означает, что партия обновляется.
Обновлено в 14:37
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
Обновлено в 14:58
Футбол
«Краснодар» остался на третьем месте в чемпионате России
На что "Краснодар" тут же ответил результативной атакой: Вандерсон выложил мяч Классону, который из пределов штрафной точно пробил мимо голкипера казанцев - 1:0, 57-я минута.
Обновлено в 08:55
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Игры
В твиттере Anthem уже больше месяца не появлялись новые сообщения
Последнее крупное обновление для Anthem вышло больше месяца назад, и с тех пор официальный твиттер-аккаунт игры ничего не писал — лишь 29 и 30 апреля сделал два ретвита записей технической поддержки ЕА о профилактических работах.
Обновлено в 10:00
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Политика
Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии
Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:03
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обвинил бывшую жену в манипулировании детьми
"Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены", - заявил продюсер, добавив, что за последние 15 лет, что он женат на певице Валерии, сын ни разу не высказывал претензий и нормально общался с его новой семьей.
Обновлено в 12:43
Футбол
Президент «Барселоны» созывает экстренное совещание
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу созвал экстренное совещание руководства клуба на ближайший вторник.
Обновлено в 11:14