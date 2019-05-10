Хоккей

Хоккей. Чехия – Швеция. БК «Париматч»: «скандинавы сильнее»Букмекеры.рф 11:04

Прогноз от экспертов БК "Париматч": Действующие чемпионы мира очень мобильны, но чехи смогли их обыграть на Евротуре за неделю до дуэли в Братиславе – 3:0. Нам кажется, что подопечные Милоша Ржиги окажут скандинавам упорное сопротивление, но второй раз подряд не разберутся со шведами.
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Хоккей. Чехия – Швеция. БК «Париматч»: «скандинавы сильнее»

Букмекеры.рф11:04
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