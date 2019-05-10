Хоккей. Чехия – Швеция. БК «Париматч»: «скандинавы сильнее»Букмекеры.рф 11:04

Прогноз от экспертов БК "Париматч": Действующие чемпионы мира очень мобильны, но чехи смогли их обыграть на Евротуре за неделю до дуэли в Братиславе – 3:0. Нам кажется, что подопечные Милоша Ржиги окажут скандинавам упорное сопротивление, но второй раз подряд не разберутся со шведами.

Футбол Джеко может стать игроком «ПСЖ» Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Политика В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Экономика Чистая прибыль компании Emirates в 2018-19 фингоду упала до минимума 10 лет Чистая прибыль авиакомпании Emirates в 2018-2019 финансовом году, завершившемся 31 марта, снизилась в 1,7 раза, до 871 миллиона дирхамов ОАЭ, или 237 миллионов долларов США, следует из отчетности перевозчика.

Происшествия Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Политика Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.

Общество Высокоскоростной катер разрабатывают в России Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.

Шоу-бизнес Евгений Петросян и Брухунова разбежались Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.

Хоккей Путин отправил 9 шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи Президент России Владимир Путин в составе команды «Легенды хоккея» забросил девять шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в гала-матче, состоявшемся в Сочи.

Политика Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.

Шоу-бизнес Алена Водонаева подтвердила развод с мужем Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.

Футбол Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.

Футбол Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщика Нападающий французского ПСЖ Неймар получил дисквалификацию на три матча.

Политика На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Авто Озвучены цены на внедорожник Volkswagen Teramont X Немецким автомобильным концерном Volkswagen AG озвучены цены на внедорожник-флагман Teramont X для рынка КНР.

Хоккей Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.

Происшествия ТАСС узнал о возбуждении уголовного дела против сотрудника Mash В отношении продюсера telegram-канала Mash Михаила Кумброва возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Экономика Названы страны с самым дешевым жильем у моря Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.