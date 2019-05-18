ЧМ по хоккею
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019REGNUM 08:48
Латвия—
Россия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Оскарс Цибульскис
|11'
|21'
Дмитрий Орлов
|24'
Никита Гусев
|33'
Никита Кучеров
Показать детали
Скрыть
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Игра проходила на льду арены имени Ондрея Непелы в Братиславе и закончилась со счетом 3:1 в пользу сборной России.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Музыка
Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»
Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Три вокзала в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, они оба работают штатно", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:51
Политика
Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внес существенный вклад "в консолидацию стран Европы".
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора
Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Игры
Capcom создает игры на новом движке
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой
Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».
Обновлено в 11:38
Авто
ТОП-5 самых ненадежных кроссоверов с пробегом известных марок
Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять самых ненадежных подержанных паркетников именитых марок, представленных на российском рынке.
Обновлено в 11:59
Футбол
«Удинезе» удержал победу над СПАЛом
«Удинезе» на своем поле победил СПАЛ в матче 37-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 10:57
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Политика
В Сети предложили Зеленскому способ «вернуть Крым»
Пользователи социальных сетей высмеяли обещание новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым.
Обновлено в 13:16
Политика
Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам
Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено в 11:36
Гаджеты
«Дырявый» дисплей и мощная батарея: Vivo представит смартфон Z5x
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
На свалке около аэропорта Пулково произошёл пожар
На территории несанкционированной свалки возле аэропорта Пулково в Ленинградской области произошло возгорание.
Обновлено в 12:51
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Новость о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских самолетов над Балтийским морем вызвала бурные эмоции у британских читателей.
Обновлено в 04:23
Политика
Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 мая отправил в отставку 14 своих советников, а также своего представителя в Верховной Раде, пресс-секретаря и первого помощника Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Обновлено в 02:23
Футбол
Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Ахматом»
В матче 29-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" обыграл грозненский "Ахмат" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Федор Чалов, реализовавший пенальти на 64-й минуте.
Обновлено в 11:25
Транспорт
Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Наука
Ученые признали работу причиной быстрого старения
Обновлено 16 мая в 07:15
Футбол
«Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии
Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.
Обновлено в 11:23
Наука
Выбор собаки зависит от генетики человека
Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута
Обновлено в 10:36