Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМИзвестия 09:19

Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира. Встреча, прошедшая 18 мая в Братиславе, завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной России.

Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ

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