ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМИзвестия 09:19

Латвия
Россия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Оскарс Цибульскис
11'
21'
Дмитрий Орлов
24'
Никита Гусев
33'
Никита Кучеров
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Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира. Встреча, прошедшая 18 мая в Братиславе, завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной России.
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