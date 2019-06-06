Хоккей
Хоккеисты Смолин, Тихомиров и Мольков продлили контракты с «Торпедо»РИА Новости вчера в 09:23
В прошлом сезоне Смолин провел 26 матчей за "Торпедо" в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрал 3 очка (2 гола и 1 результативная передача), Тихомиров сыграл 16 встреч, отражал в среднем 90,6% бросков за игру, на счету Молькова один матч.
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Андрей Тихомиров, Михаил Смолин и Николай Мольков продолжат играть в «Торпедо»
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
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