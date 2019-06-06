Хоккей

Хоккеисты Смолин, Тихомиров и Мольков продлили контракты с «Торпедо»РИА Новости вчера в 09:23

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В прошлом сезоне Смолин провел 26 матчей за "Торпедо" в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрал 3 очка (2 гола и 1 результативная передача), Тихомиров сыграл 16 встреч, отражал в среднем 90,6% бросков за игру, на счету Молькова один матч.
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Хоккеисты «Торпедо» Мольков, Тихомиров и Смолин продлили контракт с клубом

ГТРК Нижний Новгород02:02

Хоккеисты Смолин, Тихомиров и Мольков продлили контракты с «Торпедо»

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