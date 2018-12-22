Хоккей

ЦСКА обыграл СКА в матче на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге
РИА Новости
11:36

СКА
ЦСКА
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
13'
Линден Вей
24'
Павел Карнаухов
30'
Кирилл Капризов
Никита Гусев
58'
60'
Янник Хансен
Информация о матче: Чемпионат, Спорт-Экспресс, LiveResult.Ru
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Хоккеисты московского ЦСКА обыграли петербургский СКА в матче, который проходил на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге в присутствии 67 770 болельщиков.
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