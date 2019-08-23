с чего всё началось

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин

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