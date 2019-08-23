Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаинРБК 08:12
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
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Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов
Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Обновлено в 07:30
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания
Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией
Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 08:35
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Москве умер титулованный бодибилдер
Причиной смерти стал оторванный тромб. Также известно, что 22 августа у заслуженного бодибилдера был день рождения.
Обновлено в 05:25
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Авто
Названа цена Aurus Senat в базовой комплектации
Глава Минпромторга Денис Мантуров, со своей стороны, выразил надежду, что большинство членов правительства РФ уже в 2020 году начнут использовать ультралюксовый автомобиль Aurus Senat.
Обновлено в 08:18
Авто
Lada Granta Drive Active — производство началось
Семейство бюджетных Грант получило новую версию, производство которой началось сегодня в Тольятти.
Обновлено в 08:06
Футбол
Ковач: мне 47 лет и я напивался не более 10 раз за всю жизнь
Ковач тренирует «Баварию» с 2018 года. В прошлом сезоне мюнхенский клуб под его руководством стал чемпионом Германии.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:45
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум в России
Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 08:16
Культура
250-летие со дня рождения баснописца Ивана Крылова отметят в Самаре
Праздник, посвященный 250-летию со дня рождения баснописца Ивана Крылова, пройдет 26 августа в Самаре, 23 августа сообщает «АиФ Самара».
Обновлено в 08:34
Транспорт
Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года
Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:20
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Кино
Тарантино рассказал об удаленной роли Тима Рота в «Однажды в… Голливуде»
Актер Джеймс Марсден тоже был задействован в девятом фильме Тарантино.
Обновлено в 08:03
Интернет
Придуманный россиянином Badoo вошел в топ-3 самых доходных разработчиков
В глобальном рейтинге самых доходных сервисов знакомств сервисов Bumble и Badoo по итогам января—июня 2019 года занимают второе и третье места, уступая лишь американскому Tinder, свидетельствуют материалы App Annie.
Обновлено в 03:01
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей этой недели.
Обновлено в 04:16
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Футбол
Саншеш может перейти из «Баварии» в «Лилль»
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш может продолжить карьеру во Франции. По данным L’Equipe, португалец близок к переходу в «Лилль».
Обновлено вчера в 16:33