с чего всё началось

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. Отмечается, что в организме спортсмена нашли кокаин.

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Здоровье Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Гаджеты Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.

Происшествия Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Космос ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.

Политика Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Технологии Ученые ТГУ обследуют более 100 водоемов ХМАО на загрязненность нефтью Ученые Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) с помощью технологии "Аэрощуп" обследуют более 100 водоемов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югра) и определят, какие из них нуждаются в очистке от нефти; на основании результатов экспертизы будет разработан проект комплексной реабилитации озер, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.

Армия и оружие Путин поручил ответить на испытание США запрещенных ракет В чем Россия обвиняет США Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.

Происшествия ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.

Политика Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что война в Донбассе скоро закончится.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.

Политика Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА "Новости".

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Армия и оружие Российский танк «Армата» оказался небоеспособным Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.

Экономика Акции «Мечела» подскочили почти на 10% На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей.

Общество В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».

Авто Обнаружена стоянка с тысячами неисправных автомобилей марки Mercedes В Германии была обнаружена взлетно-посадочная полоса, заставленная несколькими тысячами автомобилей марки Mercedes.