с чего всё началось

У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому, я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме.

Ранее 23 августа стало известно, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой во время чемпионата мира в Словакии в мае этого года, был обнаружен кокаин. Кузнецов был в составе сборной России во время турнира.

В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин

Кино «Матрицу 4» снимет оператор «Храброго сердца» Джон Толл Известно, что главные роли в «Матрице 4» вновь сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Съемки фильма стартуют в 2020 году.

Политика Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая «Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.

Политика Площадь в Донецке назовут в честь Захарченко Площадь, расположенная перед Домом правительства в Донецке, получит имя первого главы ДНР Александра Захарченко.

Хоккей Хоккеист Кузнецов лишен бронзы чемпионата мира-2019 Хоккеист Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019.

Политика Посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Уилану Посольство Соединённых Штатов в Москве запросило у МИД России срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже.

Политика Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.

Происшествия Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Экономика «Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Политика МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Армия и оружие Путин отреагировал на испытание Штатами запрещенной ДРСМД ракеты Испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования всего через 16 дней после выхода из ДРСМД свидетельствует о том, что они давно нарушают договор, заявил Владимир Путин.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Спорт Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".

Политика Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.

Гаджеты Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.