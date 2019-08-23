Хоккей

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаинРБК 09:50

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. Отмечается, что в организме спортсмена нашли кокаин.
Читать в источнике
Комментировать72
Рене Фазель
У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому, я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме.
— Рене Фазель, швейцарский хоккеистТАСС 08:46
с чего всё началось
Международная федерация хоккея из-за нарушения антидопинговых правил дисквалифицировала на четыре года нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова, выступающего за команду «Вашингтон Кэпиталз», сообщается
 на сайте организации.
Новая газета08:18

Подробнее о событии

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин

РИА Новости12:20

Кузнецов закрыл профиль в «инстаграме» и удалил все фото

Sport.ru10:29

В РУСАДА объяснили, почему Кузнецов получил четыре года за употребление кокаина

Спорт-Экспресс13:51

Ярушин: хоккеисту Кузнецову остается ждать окончания дисквалификации и терпеть

ТАСС13:39

«Закупился кокаином, чтобы играть за Мексику». Что говорят в Америке о дисквалификации Кузнецова

Sport24.ru13:00

Источник: «Вашингтон» разочарован, что Кузнецов скрывал правду про кокаин

Чемпионат12:20

«На таможне у меня взяли носок и спросили, что там такое». Кокаин превратил молодую звезду НХЛ в изгоя

Sports.ru10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Политика

Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Культура

Бриг с алыми парусами увидят участники фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму

Обновлено в 04:58
Транспорт

Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров

Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Политика

Лукашенко представят программу интеграции с Россией

В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Энергетика

Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России

Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 02:55
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Общество

Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников

За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Общество

В России решается вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Минтруд до 30 сентября сообщит правительству свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка

Обновлено в 15:28
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Кино

Скончался режиссер Михаил Ведышев

Обновлено в 10:53
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного

Обновлено в 10:31
Хоккей

Фетисов предположил, что хоккеиста Кузнецова ждет наказание от НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал неприятной историю, которая произошла с форвардом Евгением Кузнецовым, уличенным в приеме запрещенных препаратов.
Обновлено в 09:28
Авто

ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next

В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено в 13:05
Здоровье

Жительница Челябинска родила в Турции во время свадебного путешествия

Обновлено в 07:58
Культура

Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции

Обновлено в 13:52
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Хоккей

Путин и Медведев поздравили «Локо» с победой в матче кубка «Сириус»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили хоккеистов молодежной команды «Локо» с победой над сборной игроков юниорской лиги провинции Альберта (AJHL) со счетом 3:2 в матче открытия Кубка мира среди молодежных клубных команд «Сириус».
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на госиспытания в море

Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море для проведения завершающего этапа государственных испытаний, по итогам которых будет принято решение о включении корабля в состав Северного флота РФ.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом

В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Хоккей

СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова

СКА одержал победу над «Сочи» (3:1) в матче на предсезонном турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Виктория Боня растрогалась после просмотра музыкального подарка дочери

Виктория Боня растрогалась после просмотра музыкального подарка дочери.
Обновлено в 10:54
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное