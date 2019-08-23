Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре годаРИА Новости 08:09
В допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова обнаружили кокаин, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF). За нарушение антидопинговых правил 27-летнего спортсмена дисквалифицировали на четыре года.
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У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому, я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме.
— Рене Фазель, швейцарский хоккеистТАСС 08:46
с чего всё началось
Международная федерация хоккея из-за нарушения антидопинговых правил дисквалифицировала на четыре года нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова, выступающего за команду «Вашингтон Кэпиталз», сообщается на сайте организации.Новая газета08:18
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