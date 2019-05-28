Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошкомРоссийская газета 20:32

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов попал в центр скандала. В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
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В понедельник в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета.
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Евгений Евгеньевич Кузнецов
Российский хоккеист
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России. Двукратный чемпион мира. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд. Заслуженный мастер спорта России.
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