Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с КузнецовымГазета.Ru 19:17
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт". На размещенной 27 мая видеозаписи Кузнецов сидит в номере гостиницы и общается по телефону. Перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета.
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с чего всё началось
Евгений Кузнецов: «Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь. Если есть вопросы – готов пройти медицинскую экспертизу»
В понедельник в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета.Спорт-Экспресс16:02
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