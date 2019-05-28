Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с КузнецовымГазета.Ru 19:17

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт". На размещенной 27 мая видеозаписи Кузнецов сидит в номере гостиницы и общается по телефону. Перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета.
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Евгений Кузнецов: «Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь. Если есть вопросы – готов пройти медицинскую экспертизу»

В понедельник в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета.
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Евгений Евгеньевич Кузнецов
Российский хоккеист
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России. Двукратный чемпион мира. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд. Заслуженный мастер спорта России.
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