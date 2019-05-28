«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с КузнецовымГазета.Ru 19:17

В понедельник в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета.

с чего всё началось

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт". На размещенной 27 мая видеозаписи Кузнецов сидит в номере гостиницы и общается по телефону. Перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета.

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