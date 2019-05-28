Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошкомРоссийская газета вчера в 20:32

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов попал в центр скандала. В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
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с чего всё началось

Евгений Кузнецов: «Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь. Если есть вопросы – готов пройти медицинскую экспертизу»

В понедельник в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета.
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

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Кузнецов - жертва информатаки на сборную? Кто и зачем вбросил видео с порошком

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Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство страны экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
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Политика

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Политика

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Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

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Согласно исследованию «Ромир», население России вновь вернулось к режиму экономии на фоне подорожания большинства товаров, включая бензин и услуги ЖКХ, а также при почти не меняющихся доходах.
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По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.
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В Тамбове четырехлетний мальчик на машине сбил пенсионерку

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