Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошкомРоссийская газета вчера в 20:32

В понедельник в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета.

с чего всё началось

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов попал в центр скандала. В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

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