НХЛ собирает факты о видео с КузнецовымRT на русском 02:22

В понедельник в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета.

с чего всё началось

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

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