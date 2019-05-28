Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошкомРоссийская газета вчера в 20:32
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов попал в центр скандала. В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Евгений Кузнецов: «Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь. Если есть вопросы – готов пройти медицинскую экспертизу»
В понедельник в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета.Спорт-Экспрессвчера в 16:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Кузнецов - жертва информатаки на сборную? Кто и зачем вбросил видео с порошком
Спорт-Экспрессвчера в 23:38
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Кино
Продолжение фильма «Гардемарины» анонсировал Харатьян в Железноводске
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки
Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Прокуратура Московского районе информирует об ОМС
В случае изменения места жительства застрахованный гражданин обязан осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в течение одного месяца, если в новом регионе проживания отсутствует страховая медицинская организация, в которой ранее был застрахован гражданин.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Футбол
Гаттузо подтвердил, что покинет пост главного тренера «Милана»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что покинет свой пост в летнее межсезонье. Об этом сообщает La Repubblica.
Обновлено в 05:22
Общество
В российских школах появится новый предмет
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.
Обновлено в 04:19
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Экономика
В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет
Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Футбол
ФК «Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Медведев окончательно отменил внутрисетевой роуминг в России
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев своим постановлением окончательно закрепил отмену внутрисетевого роуминга на территории страны.
Обновлено вчера в 11:04
Музыка
Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину
Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
Экономика
Подсчитан ущерб от космических аварий России
Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Политика
Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения
Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено вчера в 14:40
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Нелегальные мигранты пытались попасть в Испанию в бардачке автомобиля
Испанские пограничники за три часа остановили на границе с Марокко три автомобиля, в каждом из которых перевозили одного или нескольких нелегальных мигрантов, спрятанных внутри.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского
Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.
Обновлено в 05:11
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52
Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году.
Обновлено в 02:52
Экономика
«Магнит» изменил структуру управления
«ПАО "Магнит" объявляет о разделении операционного блока торговой сети на два подразделения: по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:28
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Ноутбук HP Envy обзаведется деревянной отделкой
Недавно прошло мероприятие Computex 2019, на котором компания-производитель HP представила общественности свои первые ноутбука Envy, которые обзавелись деревянной отделкой.
Обновлено в 04:41
Политика
В Совфеде оценили заявление МИД Украины по Керченскому проливу
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 05:33