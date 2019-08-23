Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаинLenta.ru 09:59
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому, я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме.
— Рене Фазель, швейцарский хоккеистТАСС 08:46
с чего всё началось
Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.Ведомости08:15
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