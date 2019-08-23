Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаинLenta.ru 09:59

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Читать в источнике
Комментировать66
Рене Фазель
У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому, я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме.
— Рене Фазель, швейцарский хоккеистТАСС 08:46
с чего всё началось
Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается
 на сайте организации.
Ведомости08:15

Подробнее о событии

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин

РИА Новости12:20

«Закупился кокаином, чтобы играть за Мексику». Что говорят в Америке о дисквалификации Кузнецова

Sport24.ru13:00

Ярушин: хоккеисту Кузнецову остается ждать окончания дисквалификации и терпеть

ТАСС13:39

«На таможне у меня взяли носок и спросили, что там такое». Кокаин превратил молодую звезду НХЛ в изгоя

Sports.ru10:50

Кузнецов закрыл профиль в «инстаграме» и удалил все фото

Sport.ru10:29

Реакция в Северной Америке на наличие кокаина в пробе Кузнецова

Чемпионат14:15

В РУСАДА объяснили, почему Кузнецов получил четыре года за употребление кокаина

Спорт-Экспресс13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Культура

Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

Обновлено в 14:14
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом

В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика

СМИ узнали о шансах двух министров остаться в кабмине Украины

Должности в новом правительстве Украины могут получить два действующих члена кабинета министров — глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Обновлено в 12:35
Политика

Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Технологии

Мердок запустит агрегатор новостей, чтобы забрать трафик у Google и Facebook

Принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку News Corp собирается запускать агрегатор новостей Knewz, который должен составить конкуренцию Google и Facebook.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили север Хамы от боевиков

Обновлено в 12:21
Транспорт

Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров

Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман»

В городе Шали прошло открытие мечети «Гордость мусульман». Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».
Обновлено в 09:04
Футбол

Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей

20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.
Обновлено в 12:01
Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Обновлено в 11:37
Авто

В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Виктория Макарская встала на защиту мужа-«тирана»

Обновлено в 08:48
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Демонтаж севшего в подмосковном поле А321 сняли на видео

Специалисты приступили к демонтажу самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, который совершил жесткую посадку в подмосковном кукурузном поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский.
Обновлено 21 августа в 05:51
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.
Обновлено в 08:34
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие

Главком ЗВО Журавлев наградил победительниц «Танкового триатлона»

Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу в Доме офицеров в Петербурге.
Обновлено в 10:22
Футбол

«Интер» заявил Икарди на сезон под 7-м номером

Обновлено в 12:38
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Авто

Тюнеры показали Hennessey VelociRaptor V8 отдачей 557 лошадиных сил

Как подчеркивается, новое авто посетило динамо-стенд и показало мощность 557 лошадиных сил и крутящий момент 609 Нм.
Обновлено в 13:43
Футбол

Эмери советует Мустафи и Эль-Ненни сменить клуб

Рулевой «Арсенала» Унаи Эмери высказался о будущем в команде защитника Шкодрана Мустафи и хавбека Мохамеда Эль-Ненни.
Обновлено в 03:07
Политика

В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США

Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета в США

Экстренная посадка самолёта авиакомпании Hawaiian Airlines в американском городе Гонолулу привела к госпитализации семи пассажиров.
Обновлено в 00:38
Технологии

Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса»

В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.
Обновлено в 11:30
Политика

МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Гаджеты

Android Q получила официальное название

Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено вчера в 16:21
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное