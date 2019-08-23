Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре годаВести.Ru 08:22
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Одна из допинг-проб хоккеиста, взятая во время последнего чемпионата мира, оказалась положительной.
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У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому, я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме.
— Рене Фазель, швейцарский хоккеистТАСС 08:46
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