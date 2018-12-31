Хоккей

Хоккеист Кравцов: Дзюба украл жест у меня
Нева Спорт
00:46

Форвард молодёжной сборной России Виталий Кравцов забил гол в ворота Швейцарии в матче молодёжного чемпионата мира и отпраздновал взятие ворот жестом Артёма Дзюбы. В комментарии Sport24 Кравцов заявил, что Дзюба украл жест у него, а он сегодня показал футболисту, как исполнять его правильно.
Нева Спорт00:46

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«Это Дзюба у меня украл жест». Кравцов отпраздновал шайбу на МЧМ в стиле форварда «Зенита»

Eurosport.ru03:41

Дзюбу уличили в плагиате победного жеста

ТК Звезда01:37

Виталий Кравцов: «Это Дзюба у меня украл жест. Сегодня показал ему, как правильно делать»

Sports.ru00:22

Хоккеист Кравцов: Дзюба украл жест у меня

Нева Спорт00:46

Кравцов повторил жест Дзюбы на МЧМ-2019 (видео)

Советский спортвчера в 23:20

В сети появилось видео, как хоккеист сборной России отпраздновал гол жестом Дзюбы

RT на русском02:37

Кравцов: «Люди ночами не спят, а мы такой хоккей показываем»

Sport24.ruвчера в 23:16
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Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео

В Сети появилось видео с моментом взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Обновлено в 03:34
Происшествия

В Ингушетии застрелен потомок шейха Белхороева и религиозный деятель

В Ингушетии убили Ибрагима Белхароева, правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Политика

Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до трех

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области возросло до трех человек, сообщает в понедельник Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton

В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Главы МЧС и Минздрава прибыли на место обрушения дома в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыли на место трагедии в Магнитогорске, на улицу Карла Маркса, где сегодня утром из-за взрыва газа обрушился подъезд жилой девятиэтажки.
Обновлено в 05:33
Происшествия

СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Специалисты опасаются дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске этим утром.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки–водителя BlaBlaCar

Обновлено в 04:04
Политика

Британский посол по-русски поздравил россиян с Новым годом

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу на русском языке поздравил россиян с наступающим Новым годом, пообещав превратить "вызовы" в отношениях двух стран в 2019 г в возможности для укрепления связей между Лондоном и Москвой.
Обновлено в 04:47
Политика

МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России

Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Экономика

Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций

Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Политика

Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Хоккей

Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно

Обновлено в 04:03
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В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»

Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.
Обновлено 29 декабря в 06:21
Политика

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины

В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Жителям разрушенного подъезда в Магнитогорске предоставят квартиры

Семьи погибших от взрыва бытового газа в многоквартирном доме Магнитогорска выплатят по 100 тысяч рублей.
Обновлено в 05:36
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 1 января

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 1 января. Об этом в понедельник сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 05:52
Энергетика

Пашинян и Путин договорились по цене на газ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В ДТП в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали

В результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали.
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Происшествия

Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.
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В сети опубликовали официальный рендер смартфона Nokia 9

Обновлено в 02:14
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В Челябинской области объявят траур из-за взрыва в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что в регионе будет объявлен траур в связи с ЧП в Магнитогорске.
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Происшествия

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Очевидцы трагедии в Магнитогорске рассказали, что между взрывом в квартире и обрушением подъезда прошло несколько минут.
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Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске

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Мейвезер заработает за выставочный бой с Нацукавой $ 9 млн

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Российский хоккеист
Российский хоккеист, крайний нападающий челябинского «Трактора».
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