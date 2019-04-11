Хоккеист Гусев разорвал контракт со СКА ради «Вегас Голден Найтс»Вести.Ru 17:13

Российский хоккеист Никита Гусев расторг контракт с петербургским СКА. Срок соглашения действовал до 30 апреля. 26-летний россиянин намерен перебраться за океан, где подпишет договор с "Вегас Голден Найтс".

Политика Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Происшествия В Тюмени завершена контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

Авто Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом» Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на постройку Lamborghini Huracan с внешним каркасом безопасности, который он назвал «экзоскелетом».

Кино В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн» Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Армия и оружие Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО» Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.

Происшествия Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.

Происшествия В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.

Политика Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.

Политика Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Общество Рассказываем, почему в парке на Баумана решили строить храм и как к этому отнеслись жители По поводу озеленения в епархии говорят: в случае постройки храма, новых деревьев вокруг высадят ещё больше, чем было, и вместо старых тополей появятся берёзы, рябины и ели, да сами работы по возведению будут очень щадящими для сквера — никаких котлованов и забивания свай.

Общество По поводу сообщений о йоге в СИЗО Мизулина обратилась в Генпрокуратуру Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.

Политика Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Происшествия В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Футбол Почеттино не смог назвать дату возвращения Кейна после травмы Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о примерных сроках восстановления нападающего Гарри Кейна, который получил травму в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».