Хоккей

Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКАLenta.ru 02:08

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк объявил о завершении выступления за команду. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
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Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

ТАСС01:12

«Спасибо, волшебник!» СКА вспомнил лучшие голы Дацюка (видео)

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«Спасибо, Волшебник!»: СКА поблагодарил Дацюка за игру

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"Спасибо, Волшебник!" СКА трогательно попрощался с Дацюком

Спорт-Экспресс06:01

«Спасибо, Волшебник»: СКА посвятил видео Дацюку

РИА Новости07:22

Хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из питерского СКА

Комсомольская правда00:04

Дацюк объявил об уходе из СКА

Sport.ru02:14
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Павел Дацюк
Российский хоккеист
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург. Олимпийский чемпион 2018, чемпион мира 2012, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002, 2008, обладатель Кубка Гагарина 2017, чемпион России 2005, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002. Заслуженный мастер спорта России. С 2001 по 2016 годы выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». Входит в число самых результативных российских хоккеистов НХЛ: занимает шестое место по очкам в регулярных чемпионатах, третье - по результативным передачам, пятое место по очкам в плей-офф. В январе 2017 Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ...
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