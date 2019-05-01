Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКАLenta.ru 02:08

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк объявил о завершении выступления за команду. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКА

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