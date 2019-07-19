Политика

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира ПутинаЭхо Москвы 15:00

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям. Как правило, известные российские спортсмены поддерживают действующую власть.
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Панарин ответил на критику после нашумевшего интервью про Путина и Россию

Sport24.ru19:20

Панарин рассказал о своём отношении к Путину

RT на русском10:59

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

Эхо Москвы15:00

Панарин сказал, что Путин засиделся у власти, а 90-е никуда не ушли. Очень откровенное интервью игрока

Спорт БИЗНЕС Online12:31

Российский хоккеист, играющий в США, жёстко раскритиковал политику Путина

News.ru10:38

Панарин о том, что не нравится в России при Путине: «Беззаконие. Он долго сидит»

Sports.ru09:30
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35

Обновлено в 06:50
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Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией

Обновлено в 18:35
Армия и оружие

НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет

В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Политика

Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 19:20
Культура

Инна Чурикова госпитализирована в Москве

Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня».
Обновлено в 16:18
Технологии

В России участились кибератаки на медицинские учреждения

В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

Пострадавшая во время обстрелов жительница Донецка умерла в больнице

Обновлено в 14:39
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Наука

Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта

Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Политика

Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме

Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день

Обновлено в 03:22
Политика

Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Футбол

«Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» Эрмосо

Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году.
Обновлено в 09:43
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Авто

«Заряженный» Cadillac XT4 дебютирует до конца года

В России автомобиль поступит в продажу к концу 2019 года. Прошлой осенью в Сеть попали первые эскизы «заряженной» модификации кроссовера.
Обновлено в 07:39
Недвижимость

В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки

В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Транспорт

На Крымском мосту уложили все рельсы

Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Экономика

Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к «Открытию» на ₽9,5 млрд

Арбитражный суд Москвы отклонил иск "IQG управление активами" — управляющей компании негосударственного пенсионного фонда "Сафмар" — к банку "ФК Открытие" как к правопреемнику Бинбанка о взыскании убытков из-за неисполнения оферты по облигациям "Открытия Холдинг" на 9,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ФК Открытие".
Обновлено вчера в 12:22
Экономика

Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК «Корнет» с тепловизорами

Обновлено в 10:47
Происшествия

6 человек погибли в ДТП в Приморском крае

Шесть человек погибли в результате ДТП в Приморском крае, еще один ребенок пострадал.
Обновлено в 01:04
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

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Политика

Путин вновь посетит Иркутскую область и осмотрит районы подтопления

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США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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Юрген Клопп: «На предсезонке Милнер выглядит так, будто ему 20 лет»

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В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ

Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
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Артемий Сергеевич Панарин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА.
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