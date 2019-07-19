Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира ПутинаЭхо Москвы 15:00
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям. Как правило, известные российские спортсмены поддерживают действующую власть.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика
Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево
При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
Армия и оружие
Украина усилит флот списанными катерами Польши
Обновлено в 21:50
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Экономика
У пальмового масла отнимут льготу по НДС
Ставка НДС по пальмовому маслу с нынешних 10 % повысится до 20 %.
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
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Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено вчера в 07:58
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
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Клопп не намерен в ближайшее время продлевать контракт с «Ливерпулем»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его не заботит вопрос продления контракта с клубом.
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Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела
Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.
Обновлено в 19:40
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Футбол
Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 21:01
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Музыка
Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд
Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:16
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Авто
Компания Mazda намерена обновить хэтчбек Mazda2
Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Политика
Госдума приняла закон о «шпионских» устройствах
Госдума уточнила понятие «шпионских» устройств Госдума России во вторник, 16 июля приняла поправки в Уголовный кодекс РФ разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Медик объяснил, что повышает риск развития рака
Врач онколог-маммолог, доктор медицинских наук клиники Frau Klinik Сергей Портной уточнил, что за последние сто лет репродуктивная функция женщины сильно изменилась: — Если мы вспомним наших прабабушек, в начале века они рожали по пять, шесть детей, и длительность кормления грудью у них составляла лет пять, это очень сильный фактор, который снижает риск развития рака молочной железы.
Обновлено в 06:06
Политика
Россия и Белоруссия на 80% согласовали позиции по интеграции
Глава Минэкономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск согласовали позиции по вопросам интеграции на 80%.
Обновлено в 10:10