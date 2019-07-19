Политика

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира ПутинаЭхо Москвы 15:00

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям. Как правило, известные российские спортсмены поддерживают действующую власть.
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Панарин ответил на критику после нашумевшего интервью про Путина и Россию

Sport24.ru19:20

Панарин сказал, что Путин засиделся у власти, а 90-е никуда не ушли. Очень откровенное интервью игрока

Спорт БИЗНЕС Online12:31

Панарин рассказал о своём отношении к Путину

RT на русском10:59

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

Эхо Москвы15:00

Российский хоккеист, играющий в США, жёстко раскритиковал политику Путина

News.ru10:38
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика

Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево

При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
Армия и оружие

Украина усилит флот списанными катерами Польши

Обновлено в 21:50
Политика

Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Экономика

У пальмового масла отнимут льготу по НДС

Ставка НДС по пальмовому маслу с нынешних 10 % повысится до 20 %.
Обновлено в 09:02
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Космос

Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний

Обновлено вчера в 07:58
Культура

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Футбол

Клопп не намерен в ближайшее время продлевать контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его не заботит вопрос продления контракта с клубом.
Обновлено в 22:25
Политика

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела

Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.
Обновлено в 19:40
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие

M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше

Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Политика

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Футбол

Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 21:01
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Экономика

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет

Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Музыка

Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании

Обновлено вчера в 08:06
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд

Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 20:38
Экономика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Авто

Компания Mazda намерена обновить хэтчбек Mazda2

Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно

Обновлено в 16:03
Политика

Госдума приняла закон о «шпионских» устройствах

Госдума уточнила понятие «шпионских» устройств Госдума России во вторник, 16 июля приняла поправки в Уголовный кодекс РФ разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35

О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено в 06:27
Здоровье

Медик объяснил, что повышает риск развития рака

Врач онколог-маммолог, доктор медицинских наук клиники Frau Klinik Сергей Портной уточнил, что за последние сто лет репродуктивная функция женщины сильно изменилась: — Если мы вспомним наших прабабушек, в начале века они рожали по пять, шесть детей, и длительность кормления грудью у них составляла лет пять, это очень сильный фактор, который снижает риск развития рака молочной железы.
Обновлено в 06:06
Политика

Россия и Белоруссия на 80% согласовали позиции по интеграции

Глава Минэкономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск согласовали позиции по вопросам интеграции на 80%.
Обновлено в 10:10
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Артемий Сергеевич Панарин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА.
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