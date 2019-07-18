Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира ПутинаЭхо Москвы 15:00
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям. Как правило, известные российские спортсмены поддерживают действующую власть.
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