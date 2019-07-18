Политика

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира ПутинаЭхо Москвы 15:00

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям. Как правило, известные российские спортсмены поддерживают действующую власть.
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Брызгалов — о резком интервью Панарина про Путина: «Пусть высказывается. Мне по барабану»

Sport24.ru16:02

Российский хоккеист, играющий в США, жёстко раскритиковал политику Путина

News.ru10:38

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

Эхо Москвы15:00

Панарин рассказал о своём отношении к Путину

RT на русском10:59

Панарин сказал, что Путин засиделся у власти, а 90-е никуда не ушли. Очень откровенное интервью игрока

Спорт БИЗНЕС Online12:31

Панарин о том, что не нравится в России при Путине: «Беззаконие. Он долго сидит»

Sports.ru09:30
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США свернули программы по борьбе с оружием массового поражения

США свернули ряд программ, направленных на предотвращение терактов с применением оружия массового поражения.
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Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
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Музыка

Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области

Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
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Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе

Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
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Кино

Фильм «Правда» Хирокадзу Корээды откроет Венецианский кинофестиваль

Новая картина японского режиссера Хирокадзу Корээды «Правда» откроет 76-й Венецианский международный кинофестиваль, сообщает Variety.
Обновлено в 09:12
Политика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Политика

Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией

Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол

Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов»

Красивые голы и боевые пощёчины: как Златан Ибрагимович развлекается в МЛС В текущем сезоне швед забил в 16 матчах 13 мячей.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ

Обновлено в 17:35
Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Обновлено в 09:07
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
Обновлено в 12:40
Интернет

Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США

Разработчики приложения FaceApp опровергли информацию о том, что оно может представлять опасность для личных данных американских пользователей.
Обновлено в 08:07
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Технологии

Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России

К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
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Шоу-бизнес

Решена судьба дочери Ирина Шейк и Брэдли Купера

Решена судьба дочери Ирина Шейк и Брэдли Купера Бывшая пара собирается разделить опеку над двухлетней Леей.
Обновлено в 13:06
Экономика

Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 год

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет страны на 2019 год.
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Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

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Армия и оружие

Над Ростовской областью военные перехватили самолет противника

В воздухе над Ростовской области истребители Южного военного округа перехватили самолет условного противника, нарушившего границы военного пространства.
Обновлено в 06:12
Энергетика

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
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Экономика

В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви

Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).
Обновлено в 11:48
Политика

Путин и Медведчук встретились накануне выборов в Украине

Российский президент Владимир Путин и глава украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук встретились за 3 дня до выборов в Верховную раду Украины.
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Футбол

«Рейнджерс» и «Мальме» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

Шотландский "Рейнджерс" и шведский "Мальме" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
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Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

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В Новой Зеландии обнаружили новый вид альбатроса эпохи плиоцена

В Новой Зеландии ученые-палеонтологи обнаружили новый, ранее неизвестный науке вид альбатроса, жившего на нашей планете в эпоху плиоцена, информирует International Journal of Avian Science.
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Космос

Китай планирует построить первую солнечную электростанцию в космосе

Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие

В ливийском Триполи из-за ракетного обстрела временно закрыли аэропорт

В четверг, 18 июля, из-за ракетного обстрела временно закрылся международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи, сообщила администрация воздушной гавани на своей странице в Facebook.
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Транспорт

На Крымском мосту уложили рельсы

В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:57
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Артемий Сергеевич Панарин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА.
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