Хоккей
Панарин ответил на критику после скандального интервьюГазета.Ru 03:34
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался на критику в свою сторону в инстаграме. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на интервью форварда сборной России ютуб-каналу "Всему Головин", где он раскритиковал президента РФ.
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Панарин сказал, что Путин засиделся у власти, а 90-е никуда не ушли. Очень откровенное интервью игрока
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 12:31
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
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