Хоккей

Панарин ответил на критику после скандального интервьюГазета.Ru 03:34

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался на критику в свою сторону в инстаграме. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на интервью форварда сборной России ютуб-каналу "Всему Головин", где он раскритиковал президента РФ.
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