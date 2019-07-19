Политика

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира ПутинаЭхо Москвы вчера в 15:00

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям. Как правило, известные российские спортсмены поддерживают действующую власть.
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Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью

Чемпионат02:11

Известный российский хоккеист Артемий Панарин подверг критике Владимира Путина

Эхо Москвы02:04

Почему Панарин не прав, критикуя Россию

Спорт день за днемвчера в 16:49

Панарин ответил на критику после нашумевшего интервью про Путина и Россию

Sport24.ruвчера в 19:20

Панарин сказал, что Путин засиделся у власти, а 90-е никуда не ушли. Очень откровенное интервью игрока

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 12:31
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Происшествия

Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:51
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе

В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского жилищно-кредитного коммерческого банка «Жилкредит».
Обновлено в 01:42
Футбол

Джанаев рассказал, почему не перешёл в «Легию»

Голкипер Сослан Джанаев, недавно присоединившийся к ФК «Сочи», рассказал, что мог продолжить карьеру в Европе.
Обновлено 16 июля в 10:35
Экономика

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

Более 11 тыс. человек в России зарабатывают больше 1 млн руб. в месяц, следует из результатов масштабного исследования Росстата о заработных платах.
Обновлено в 01:00
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»

Обновлено вчера в 23:58
Экономика

Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

Обновлено вчера в 06:24
Политика

«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа

«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 01:57
Гаджеты

Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч

Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.
Обновлено в 00:10
Происшествия

На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Наука

Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона

Обновлено 17 июля в 09:46
Политика

Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Обновлено вчера в 16:34
Политика

Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400

США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:40
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Политика

Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией

Обновлено вчера в 18:35
Общество

В России появится сеть бесплатных центров помощи родителям

В 2019 году Минпросвещения России рассчитывает открыть сеть бесплатных центров помощи родителям.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

«Ведомости»: правила получения электронных подписей для юрлиц планируют ужесточить

Закрепленные в российском законодательстве правила получения квалифицированных электронных подписей для юридических лиц планируют ужесточить - комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон "Об электронной подписи", рассказал газете "Ведомости" председатель комитета Анатолий Аксаков.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Кино

В сети появился трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»

Опубликован первый трейлер киноверсии бродвейского мюзикла «Кошки», пишет film.ru.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Экономика

Путин поручил дать жилье всем малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено вчера в 16:33
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Артемий Сергеевич Панарин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА.
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