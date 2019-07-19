Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира ПутинаЭхо Москвы вчера в 15:00
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям. Как правило, известные российские спортсмены поддерживают действующую власть.
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Панарин сказал, что Путин засиделся у власти, а 90-е никуда не ушли. Очень откровенное интервью игрока
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 12:31
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:11, Вашингтон
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
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Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч
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На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
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В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
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Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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В 2019 году Минпросвещения России рассчитывает открыть сеть бесплатных центров помощи родителям.
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«Ведомости»: правила получения электронных подписей для юрлиц планируют ужесточить
Закрепленные в российском законодательстве правила получения квалифицированных электронных подписей для юридических лиц планируют ужесточить - комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон "Об электронной подписи", рассказал газете "Ведомости" председатель комитета Анатолий Аксаков.
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В сети появился трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Опубликован первый трейлер киноверсии бродвейского мюзикла «Кошки», пишет film.ru.
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
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