«Динамо» обладает качественными футболистами, но первый гол мы себе привезли, — передаёт слова Хохлова корреспондент News.ru. Также наставник объяснил, чего не хватало во втором тайме. Нам физически не хватило сил, не все игроки готовы играть 90 минут.

Хохлов заявил, что «Динамо» не хватило сил в матче с «Локомотивом»

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