Футбол

Хохлов защитил Юсупова от динамовских фанатов
Нева Спорт
04:18

Главный тренер московского «Динамо» выступил в защиту новичка команды Артура Юсупова перед фанатами бело-синих. По словам Хохлова, он с удивлением узнал, что часть фанатов «Динамо» негативно отнеслись к тому, что бело-синие подписали Артура Юсупова.
Нева Спорт04:18

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Хохлов: футболист Юсупов ради перехода в «Динамо» пошел на понижение зарплаты

ТАСС04:53

Хохлов защитил Юсупова от динамовских фанатов

Нева Спорт04:18

Дмитрий Хохлов: «Ради „Динамо“ Юсупов пошел на серьезное понижение в зарплате»

Спорт-Экспресс02:43
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Политика

Медведев рассказал об абсурдности ряда требований к бизнесу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на примере санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению омлета в организациях общепита рассказал об абсурдности ряда закрепленных норм для предпринимателей.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку

Обновлено в 05:16
Происшествия

Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины

По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика

Задержанные украинские моряки отказались давать показания

Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказываются давать показания в суде, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
Экономика

В России хотят ввести налог на выезд из страны

Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Космос

Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне

Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской Лавры

Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко объявил о задержании 24-летнего мужчины без определенного места жительства за поджог здания на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.
Обновлено в 05:25
Экономика

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми

Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 04:11
Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Экономика

Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год

Дефицит годовых доходов всех россиян, чтобы каждому в стране дотянуть до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 млрд рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:36
Политика

Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности

Количество россиян, находящихся за чертой бедности, стало меньше за девять месяцев прошлого года на пол процентных пункта.
Обновлено в 03:03
Политика

Медведев призвал не хоронить криптовалюту

Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме призвал «не хоронить» криптовалюты, несмотря на их резкое падение за прошедший год.
Обновлено в 05:33
Экономика

Правительство разработает новые подходы к оценке бедности

Организаторами форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
Обновлено в 03:03
Политика

Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию

Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Спорт

Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге перенесен

Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться в среду в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, перенесена.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Шойгу: на перевооружение ВС России потратят около 1 трлн рублей

Обновлено в 03:58
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Обновлено вчера в 16:09
Общество

Смертность в России заметно превысила рождаемость

За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Радикалы устроили провокацию у генконсульства России в Одессе

Украинские радикалы, члены ультранационалистических организаций попытались напасть во вторник на здание генконсульства РФ в Одессе.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Московские власти рассказали о семье найденных истощенных девочек

Обновлено в 05:06
Гаджеты

Apple готовит новый iPod Touch и iPhone с USB-C

Блог Mac Otakara рассказал, что Apple работает над новым поколением плеера iPod Touch, а также над iPhone с разъемом USB Type-C.
Обновлено в 04:12
Политика

Британский парламент голосует по Brexit

Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus

Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Политика

Медведев заявил о непомерных привилегиях доллара США в мире

Американский доллар является ключевой резервной валютой в мире, однако США сами разрушают доверие к своим деньгам.
Обновлено в 06:14
Общество

Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент

Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 03:25
Музыка

Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением

В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Орешкин указал на высокий уровень экономического неравенства в России

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о недопустимо высоком уровне экономического неравенства в стране.
Обновлено в 03:26
Экономика

Сбербанк может лишиться монополии на рынке переводов физлиц

Банк России, Минфин и ФАС выступили с предложением установить равную стоимость внутрибанковских переводов вне зависимости от региона и обязать все банки начать работу в будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод составит 3 рубля.
Обновлено в 02:47
Политика

Единый мусорный оператор появится в России

Президент Владимир Путин 14 января подписал указ о создании компании "Российский экологический оператор", которая стане тединым мусорным оператором в стране и будет курировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Обновлено вчера в 20:13
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Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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