Футбол

Хохлов: в матче с «Енисеем» снова возникли проблемы с реализацией
РИА Новости
09:03

Динамо — Енисей
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
3′
Михаил Комков
6′
Раде Дугалич
Петр Занев
Роман Евгеньев
25′
Абдул Азиз Тетте
37′
45′+3′
Петр Занев
Роман Евгеньев
Владимир Рыков
46′
Кирилл Панченко
Алексей Козлов
46′
46′
Артур Саркисов
Азим Фатуллаев
Жоаозиньо
53′
55′
Дмитрий Ятченко
Мигел Филипе Кардозу
70′
Жоаозиньо
Федор Черных
77′
78′
Александр Кутьин
Марко Обрадович
Григорий Морозов
87′
Григорий Морозов
89′
90′+1′
Марко Обрадович
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что его команда столкнулась с проблемами с реализацией в проигранном матче чемпионата России против красноярского "Енисея".
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Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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