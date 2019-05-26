Футбол
Хохлов: у форварда Луценко подозрение на перелом рукиРИА Новости 09:56
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил, что у форварда Евгения Луценко подозрение на перелом руки. Луценко из-за травмы был заменен на 16-й минуте матча 30-го тура РПЛ с "Арсеналом" (3:3).
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