Футбол

Хохлов: у форварда Луценко подозрение на перелом рукиРИА Новости 09:56

Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил, что у форварда Евгения Луценко подозрение на перелом руки. Луценко из-за травмы был заменен на 16-й минуте матча 30-го тура РПЛ с "Арсеналом" (3:3).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Форварда «Динамо» Луценко доставили в больницу с поврежденной рукой

РЕН ТВ09:57

Хохлов: у форварда Луценко подозрение на перелом руки

РИА Новости09:56

Форвард «Динамо» Луценко сломал руку

Спорт-Экспресс09:38

У Луценко перелом руки или пальца

Sportbox.RU09:47

У Луценко перелом руки или пальца

Матч ТВ09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Футбол

«Оренбург» обыграл «Спартак» в заключительном туре РПЛ

Обновлено в 09:00
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Футбол

«Зенит» с крупным счетом обыграл «Енисей»

Обновлено в 08:56
Футбол

Юрий Семин: «Если бы был еще один тур, мы бы не доиграли чемпионат»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после заключительного матча чемпионата России с «Уфой» (1:0). — Матч сложный был, но очень важный и ответственный.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Здоровье

В поликлинике Нягани переходят на талонную систему сдачи крови

Как сообщает ОТРК «Югра», забор крови на лабораторные исследования в Няганской городской поликлинике будет проводиться по предварительной записи в конкретную дату и время, согласно территориальному принципу.
Обновлено в 09:55
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Политика

Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа

Немецкая арт-группа «Центр политической красоты» сыграла ключевую роль в скандале с вице-канцлером Австрии Хайнцом-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 09:32
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено 24 мая в 16:36
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено в 01:37
Хоккей

Россия — Чехия 1:2 (2-й период)

В последний день чемпионата мира по хоккею в Братиславе сборные России и Чехии разыграют бронзовые медали, а Канада и Финляндия оспорят золото турнира.
Обновлено в 03:20
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет

51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций.
Обновлено в 04:42
Здоровье

Специалисты выяснили, чью кровь предпочитают комары

Специалисты выяснили, чью кровь предпочитают комары. Оказалось, что не все люди являются привлекательными для этих насекомых.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Обновлено в 04:21
Авто

Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери

Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено в 04:03
Политика

Косачев проанализировал решение трибунала по делу украинских моряков

Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается.
Обновлено вчера в 10:33
Гаджеты

Skybound показала улучшенную версию первых двух сезонов The Walking Dead от Telltale

Обновлено в 08:05
Общество

Велоэкскурсии появятся в Измайловском и Косинском парках в Москве

Велосипедные маршруты с экскурсиями появятся в природно-исторических парках "Измайлово" и "Косинский" в Москве.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Сургуте

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair рейса Сургут - Худжанд готовится к вынужденной посадке в ХМАО.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Футбол

Мусаев: сезон для «Краснодара» был, как на горках

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после домашнего матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:0).
Обновлено в 09:59
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Олегович Луценко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное