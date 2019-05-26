Футбол
Хохлов: сезон получился парадоксальнымРИА Новости 09:49
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что сезон для команды был парадоксальным. "Динамо" по итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ) заняло 12-е место. "Бело-голубые" вместе с казанским "Рубином" чаще всех в сезоне играли вничью (15 раз).
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