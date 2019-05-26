Футбол
Хохлов: сезон получился парадоксальнымРИА Новости 09:49
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что сезон для команды был парадоксальным. "Динамо" по итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ) заняло 12-е место. "Бело-голубые" вместе с казанским "Рубином" чаще всех в сезоне играли вничью (15 раз).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии
Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:52
Хоккей
Россия — Чехия 2:2 (Перерыв)
Сборная России открыла счёт в матче с национальной командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 10:10
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Обновлено в 11:09
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 08:59
Политика
Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
Обновлено в 11:50
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Политика
Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Авто
Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!
АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Политика
Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа
Обновлено в 09:32
Футбол
Матчи чемпионата России по футболу в этом сезоне посетило свыше 4 млн человек
Матчи заключительного тура в общей сложности посетили 166 353 зрителя, таким образом, впервые после перехода на систему "осень-весна" на играх Российской премьер-лиги (РПЛ) побывало свыше 4 млн человек, а средняя посещаемость игр составила 16 817 человек.
Обновлено в 11:01
Футбол
Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром»
Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) сказал прощальные слова в адрес клуба.
Обновлено в 10:57
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения
Обновлено в 08:59
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Футбол
Нету: «Я люблю Санкт-Петербург и „Зенит“ и точно еще вернусь»
Защитник «Зенита» Луиш Нету, 26 мая проведший последний матч за клуб (победа над «Енисеем» — 4:1), поделился эмоциями от прощания с сине-бело-голубыми, за которых он выступал с 2013 года.
Обновлено в 10:07
Технологии
В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов
Объявления появились на фоне сообщений о новом способе мошенничества.
Обновлено в 07:30
Спорт
Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Умер бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД
Бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД Юрий Косолапов умер на 81-м году жизни.
Обновлено в 08:39
Наука
В Канаде нашли самый древний в мире гриб
Самыми древними окаменелыми грибами еще недавно считались найденные в Шотландии образцы возрастом порядка 450 млн лет.
Обновлено 23 мая в 08:46
Происшествия
В Брюсселе произошли стычки между «желтыми жилетами» и полицией
Около Северного вокзала в Брюсселе произошли стычки между полицией и "желтыми жилетами", сообщает DH.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Политика
Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела
Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17