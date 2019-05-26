Футбол

Хохлов: сезон получился парадоксальнымРИА Новости 09:49

Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что сезон для команды был парадоксальным. "Динамо" по итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ) заняло 12-е место. "Бело-голубые" вместе с казанским "Рубином" чаще всех в сезоне играли вничью (15 раз).
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Дмитрий Хохлов: «Не на такой результат в РПЛ мы рассчитывали. Дальше будет прогресс»

Матч ТВ10:21

«Получился большой праздник». Что говорили футболисты и тренеры после матча на «Динамо»

Телеканал 360°10:10

Хохлов: «„Динамо“ не планировало бороться за выживание. Этот сезон парадоксальный»

Sport24.ru09:38

Хохлов: сезон получился парадоксальным

РИА Новости09:49

Хохлов: весь год как сегодняшняя игра — мы не забиваем и пропускаем с рикошетов

Чемпионат09:47

Дмитрий Хохлов: «Динамо» не планировало бороться за выживание

Советский спорт10:00

Дмитрий Хохлов: «Прогресс у „Динамо“ будет»

Спорт-Экспресс09:40
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Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

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Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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Хоккей

Россия — Чехия 2:2 (Перерыв)

Сборная России открыла счёт в матче с национальной командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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В Киеве треснул новый стеклянный мост

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Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

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Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
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Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
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Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!

АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
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Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа

Обновлено в 09:32
Футбол

Матчи чемпионата России по футболу в этом сезоне посетило свыше 4 млн человек

Матчи заключительного тура в общей сложности посетили 166 353 зрителя, таким образом, впервые после перехода на систему "осень-весна" на играх Российской премьер-лиги (РПЛ) побывало свыше 4 млн человек, а средняя посещаемость игр составила 16 817 человек.
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Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром»

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) сказал прощальные слова в адрес клуба.
Обновлено в 10:57
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Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

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Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
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Защитник «Зенита» Луиш Нету, 26 мая проведший последний матч за клуб (победа над «Енисеем» — 4:1), поделился эмоциями от прощания с сине-бело-голубыми, за которых он выступал с 2013 года.
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В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов

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СМИ: сын экс-сенатора в погоне сбил сотрудника ДПС в Москве

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Умер бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД

Бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД Юрий Косолапов умер на 81-м году жизни.
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В Канаде нашли самый древний в мире гриб

Самыми древними окаменелыми грибами еще недавно считались найденные в Шотландии образцы возрастом порядка 450 млн лет.
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Около Северного вокзала в Брюсселе произошли стычки между полицией и "желтыми жилетами", сообщает DH.
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По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
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Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела

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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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