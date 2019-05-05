Футбол

Хохлов: результат матча с ЦСКА не устроилЧемпионат 11:50

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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